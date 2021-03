Statue Nivola rimosse a NY, la Sardegna le rivuole indietro

"Se alla città di New York non servono le statue di Nivola, allora ce le restituiscano". Approda nell'Aula del Consiglio regionale della Sardegna la vicenda del playground delle Wise Towers, realizzato da Costantino Nivola e Richard Stein nel 1964 nella Grande Mela e "distrutto - denuncia la Fondazione - per dare vita a un progetto di rinnovamento dell'area". L'appello è del consigliere dei Progressisti Massimo Zedda che ha invitato l'Aula a far sentire la sua voce presso il ministero dei Beni culturali e la presidenza del Consiglio dei ministri: "E' necessario contattare subito il consolato di New York per capire che fine faranno le statue rimosse", spiega l'ex sindaco di Cagliari.

Da parte sua, il presidente dell'Assemblea Michele Pais assicura che "il Consiglio regionale metterà in atto immediatamente tutte le azioni necessarie per tentare di arginare questo scempio culturale che non rispetta l'arte: ci attiveremo immediatamente presso il ministero per capire se la rimozione possa essere fermata e se sia possibile recuperare le opere, alcune delle quali sono state devastate. E' un massacro che colpisce al cuore la nostra cultura. Lavoreremo per riportare in Sardegna quel che resta dei 'cavallini' di Nivola".

Il playground delle Wise Towers è il più grande progetto pubblico di Nivola a New York, ora "distrutto per dare vita a un progetto di rinnovamento dell'area". Ne dà notizia la dirigenza del museo di Orani (Nuoro) dedicato a Nivola nella pagina Facebook. "I cavallini di Nivola, ispirati ai cavalli a dondolo dell'infanzia e alla statuaria orientale, sono stati rimossi, le gambe spezzate da colpi di mazza".

Secondo il museo "questo atto di vandalismo istituzionale appare inspiegabile e scellerato. La riqualificazione delle torri, attesa e benvenuta, può e deve essere realizzata nel rispetto della storia e dell'arte. Oggi è una giornata triste per il Museo Nivola, per la Sardegna, e per tutti gli amanti dell'arte - è scritto nella pagina Facebook del museo -. Il Museo Nivola, insieme alla famiglia dell'artista e alle istituzioni che ne promuovono il messaggio e la memoria, sta contattando i responsabili, per provare a fermare la distruzione e a recuperare quanto già devastato".