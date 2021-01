Ascolti tv, stravince Coppa Italia, 7,8 mln per Inter-Milan

Serata di ascolti nel segno del calcio di Coppa Italia. Inter-Milan ha appassionato ieri su Rai1 7 milioni 780 mila mila telespettatori pari al 27.8% di share. A netta distanza su Canale 5 la soap turca Daydreamer - Le Ali del Sogno, con 2 milioni 122 mila spettatori e il 9.2%.

Rai1 ha stravinto il prime time con il 25.39% a fronte dell'11.71% dell'ammiraglia Mediaset. Nell'access prime, in assenza dei Soliti ignoti, su Canale 5 Striscia la notizia ha raccolto 4 milioni 131 mila spettatori e il 14.43%; su La7 Otto e mezzo ha fatto segnare 1 milione 929 mila con il 6.7%; su Rete4 Stasera Italia ha avuto 1 milione 555 mila con il 5.58% nella prima parte e 1 milione 389 mila con il 4.82% nella seconda.

Nel preserale è leader L'Eredità su Rai1, con 4 milioni 123 mila spettatori e il 21.9% di share nella Sfida dei 7 e 5 milioni 451 mila con il 24.38% nel gioco finale. Su Canale 5 Caduta Libera - Inizia la Sfida ha ottenuto 2 milioni 473 mila con il 13.9%, a seguire Caduta Libera 3 milioni 913 mila con il 18.1%.

Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha fatto segnare 6 milioni 555 mila spettatori pari al 25.5% di share, il Tg5 5 milioni 48 mila con il 19.3%, il Tg La7 1 milione 586 mila con il 6.1%.

Tornando alla prima serata, su Rai2 Stasera tutto è possibile ha raccolto 1 milione 951 mila con l'8.7% (con oltre 152 mila interazioni social); su La7 diMartedì ha registrato 1 milione 357 mila con il 5.7%; su Italia 1 il film Mission Impossible: protocollo fantasma ha avuto 1 milione 297 mila con il 5.49%; su Rai3 #Cartabianca ha fatto segnare 1 milione 257 mila con il 5.5%; su Rete4 Fuori dal coro ha ottenuto 1 milione 20 mila con il 5.23%. In seconda serata su Rai1 Porta a porta ha raccolto l'8.6% con 705 mila spettatori; in crescita su Rai2 Ti sento, con il 5.1% e 398 mila. Nel day time, su Rai2 il gigante femminile della coppa del mondo di sci ha avuto nella prima manche il 2,9% pari a 191 mila mila appassionati, la seconda il 5.2% con 846 mila. Nel complesso, vittoria per le reti Rai in prima serata con il 45.3% di share e 12 milioni 765 mila spettatori (a fronte del 27.96% con 7 milioni 873 mila delle reti Mediaset), in seconda serata con il 36.2% (Mediaset al 29.89%) e nelle 24 ore con il 39.2% (rispetto al 31.10% della concorrenza). (ANSA).