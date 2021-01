Musei riaprono nelle zone gialle, tra i primi il Bargello e il Mann

Riaprono i musei nelle regioni gialle italiane. Tra i primi ad aprire i battenti il Bargello a Firenze e il Mann a Napoli.

Si chiama Tina Siotto la prima visitatrice che oggi a Napoli ha visitato il Mann, Museo Archeologico nazionale, che ha riaperto dopo settimane chiusura a causa del lockdown. "Per me - ha detto - questa è la seconda casa. Sono felice, così come ero triste nel giorno della chiusura. Vengo qui quando posso: da quando c'è l'attuale direttore, Giulierini, ho la tessere 'Open Mann' e anche per prendere un caffè vengo qui magari con qualche amica, condividendo le nuove esposizioni. Sono una amante dell'arte e da giovane, quando non c'erano le guide, mi piaceva accompagnare visitatori tra le opere del Museo. Oggi rientro a casa". Dopo di lei. ad un'opera dalla riapertura, la biglietteria ha staccato una dozzina di tagliandi.

Portone aperto questa mattina alle 8:45 anche al museo nazionale del Bargello di Firenze. I primi a entrare Enrico e Isabella due giovani studenti di storia dell'arte. "Il Bargello - ha commentato Enrico - è il museo più bello di Firenze, lo amo anche perché sono uno studente di storia dell'arte, per me è importantissimo che abbia riaperto". A supervisionare la riapertura la direttrice Paola D'Agostino.

"Sono molto felice che i primi a entrare siano stati dei giovani perché loro e gli anziani solo quelli che hanno sofferto di più questa pandemia - ha detto -. Anche se non fosse arrivato nessuno per noi era importante esserci, anche perché qui abbiamo la 'Dama col mazzolino' scelto da Stefano Boeri come simbolo di rinascita per la campagna vaccinale".

Da oggi riaprono i cancelli del Parco archeologico di Ercolano in linea con il nuovo Dpcm che prevede la riapertura dei musei in zona gialla nei giorni feriali. L'accesso al Parco, garantito nel rispetto di tutte le norme anti contagio, sarà consentito dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00 (con ultimo ingresso alle 15.30). Le attività di bigliettazione saranno svolte esclusivamente in modalità online con le stesse tariffe adottate nel 2020 in seguito all'emergenza sanitaria internazionale. ''Finalmente possiamo accogliere di nuovo in presenza il nostro pubblico'' dice il direttore del Parco archeologico, Francesco Sirano ''Siamo convinti che con il nostro servizio il sito Unesco di Ercolano contribuirà alla ripresa e al rilancio del nostro territorio e delle iniziative culturali a livello nazionale e internazionale. Nei mesi di chiusura abbiamo elaborato un metodo di lavoro che ci permette di passare facilmente e rapidamente dal virtuale al reale valorizzando tutti gli elementi positivi che emergono dall'interconnessione tra queste due modalità operative''. Il flusso dei turisti sarà contingentato per fasce orarie di trenta minuti. E da oggi anche il Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa, al confine tra Portici e Napoli, torna ad accogliere i visitatori all'interno dei suoi ampi padiglioni e dei giardini botanici. Qui sarà possibile ammirare l'intera collezione museale e godersi una passeggiata nelle aree all'aperto, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Il sito sarà aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 18 Il costo del biglietto sarà di 3 euro per tutti.