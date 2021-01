Musica: Usa; Spector condannato, minimo 19 anni in cella - Dagli archivi dell'ANSA

Dagli archivi dell'ANSA

20 maggio 2009

L'eccentrico impresario musicale Phil Spector finirà probabilmente in carcere il resto dei suoi giorni: il produttore dei Beatles e' stato condannato a un minimo di 19 anni a un massimo del carcere a vita per l'omicidio di una attricetta nella sua villa di Hollywood. Spector, che ha 69 anni e negli anni Sessanta ha rivoluzionato la musica pop con la tecnica di produzione del Wall of Sound, in aprile era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso nel 2003 Lana Clarkson, un'attrice di serie B.

Il verdetto di oggi significa che il genio musicale responsabile tra l'altro dell'album 'Let it Be' dovra' passare dietro le sbarre almeno 19 anni prima di poter fare richiesta di liberta' sulla parola: data' l'eta', presumibilmente, Spector passera' il carcere il resto dei suoi giorni. Newyorchese trapiantato a Los Angeles dopo il suicidio del padre quando lui aveva appena 12 anni, Phil Spector e' considerato a buon diritto il piu' famoso produttore musicale della storia: oltre ad avere inventato il Wall of Sound, ha prodotto i successi piu' celebri di star della musica dai Beatles ai Rolling Stones, Tina Turner, i Ramones, Leonard Cohen e Cher. Si devono a Spector album famosissimi come Imagine di John Lennon e il concerto per il Bangladesh di George Harrison. Con la vedova di Lennon, Yoko Ono, Spector aveva messo insieme brani rimasti inediti dopo l'assassinio di John nel 1980.

Il produttore, che negli anni Ottanta si era guadagnato la nomea di eccentrico eremita, inseguito dentro le mura del suo 'castello' a Los Angeles da demoni e ossessioni interne, era rimasto per sei anni in liberta' sotto cauzione dopo che un primo processo contro di lui era stato annullato nel 2007: solo il 13 aprile era stato messo sotto chiave al momento del verdetto di colpevolezza. Spector si era sempre dichiarato innocente dell'assassinio sostenendo che la sua vittima si era accidentalmente uccisa giocando con la pistola. Lana Clarkson aveva 40 anni: dopo aver tentato di sfondare a Hollywood e aver girato qualche film di serie B come Barbarian Queen, si era ridotta a fare la cameriera nel nightclub House of Blues di Los Angeles. A quei tempi anche Spector era sul viale del tramonto, abbandonato e depresso. I due si erano conosciuti proprio al night e Spector aveva portato la donna nella sua stravagante villa, Pyrenees Castle, per passare assieme la notte. Alcune ore dopo la polizia riceveva la telefonata dell'autista dell'impresario: ''Penso che il mio capo abbia ammazzato qualcuno''.