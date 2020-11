Tv, anche stasera Daniela Collu conduce X Factor

(ANSA) - ROMA, 12 NOV - La notizia è arrivata il giorno del Live: sarà Daniela Collu a salire stasera sul palco di X Factor 2020, come hanno annunciato poco fa i social dello show di Sky, come era già stato necessario lo scorso giovedì con il "capitano" di X Factor Alessandro Cattelan positivo al Covid-19.

Nel post si legge: "La squadra di #XF2020 continua a fare il tifo per il suo capitano @alecattelan che purtroppo, anche questa sera, non potrà essere sul palco. Ma chissà che anche questa volta non ci faccia una sorpresa... In attesa del suo ritorno la nostra Daniela Collu, aka @stazzitta, ci guiderà in questo terzo Live che si preannuncia caldissimo!". Aspettando che torni al comando, quindi, non è escluso che Cattelan stasera faccia la sua comparsa, come successo la scorsa settimana nell'apertura dello show.

Sarà dunque la Collu a condurre la puntata di stasera, nella Sky Wifi Arena, dove sono attesi come ospiti Fedez - al suo ritorno a X Factor dove manca da due edizioni - per presentare il singolo "Bella Storia" - e i Purple Disco Machine & Sophie And The Giants con la loro hit doppio platino "Hypnotized".

Nello show di stasera, i 10 concorrenti ancora in gara (categorie degli Under Uomini e delle Under Donne ancora al completo con tre ragazzi ciascuna per Emma ed Hell Raton, mentre Gruppi e Over, le squadre di Manuel Agnelli e Mika, hanno due componenti a testa) saranno divisi in due manche che affronteranno cantando in molti casi degli inediti. Dopo le due manche, il ballottaggio che determinerà l'eliminazione.

Al termine dello show di prime-time, Daniela Collu rimarrà sul palco per il suo "Hot Factor", lo spazio dedicato ai commenti a caldo con i giudici e il concorrente che deve abbandonare la gara. (ANSA).