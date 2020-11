Proietti: Fiorello gli rende omaggio con una foto

Un'immagine di Gigi Proietti sorridente e con le braccia allargate sul palco: così, sostituendo la foto di copertina sul suo profilo twitter, Rosario Fiorello omaggia timidamente il maestro, il primo mattatore antesignano del one man show. Commosso per la scomparsa dell'attore, Fiorello non rilascia dichiarazioni, ma si limita a riassumere in un emoticon che piange la sua tristezza.

Più volte aveva definito Proietti "un faro". Qualche mese fa, in occasione di Viva Raiplay, Fiorello aveva chiamato al telefono Gigi che, rispondendo da casa sua, non si era sottratto ad un divertente scambio di battute improvvisato regalando anche in quell'occasione una delle sue barzellette, accolta dalle risate del pubblico in studio. "Ogni volta che ti vedo e ti sento mi emoziono tantissimo", aveva detto Fiorello.

LA TELEFONATA