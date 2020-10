Crescono gli ascolti di X Factor, miglior risultato stagionale

L'assegnazione delle categorie ha aperto la prima parte dei Bootcamp di X Factor 2020, che segna dati ancora in crescita con il nuovo miglior risultato stagionale: la puntata di ieri sera dello show di Sky prodotto da Fremantle, su Sky Uno/+1 e on demand, ha infatti sfiorato il milione: 994mila spettatori medi con il 3,4% di share (+5% rispetto ai dati di 7 giorni fa).

E ancora, sui social la puntata ha totalizzato in rilevazione lineare 424.697 interazioni totali (+18% sulla puntata precedente e addirittura +42% rispetto all'omologa puntata della scorsa stagione), che salgono a 448.700 con la rilevazione 24/7 grazie alle quali X Factor 2020 è stato primo contenuto della giornata di ieri; inoltre, nel corso della serata di ieri l'hashtag ufficiale #XF2020 è entrato in classifica sia nei Trending Topic Worldwide sia in quelli Italia (Fonte Talkwalker, Trends24.in).

In crescita rispetto alla puntata precedente anche il riscontro nei sette giorni per il terzo appuntamento con le Audition, che nel complesso ha raccolto 2.955.000 spettatori medi.