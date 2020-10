L'addio di Checco Zalone a Mirko, giovane malato di Sma

"Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno". Con questo messaggio, postato sulla sua pagina Facebook, Checco Zalone dice addio a Mirko Toller, il ragazzino malato di Sma (atrofia muscolare spinale) con cui aveva girato un video nel 2016, morto il 1 ottobre all'età di 17 anni.

Nello spot, che aveva immediatamente raccolto milioni di visualizzazioni, realizzato per sostenere la raccolta fondi a favore dell'associazione nazionale Famiglie Sma, Zalone aveva scelto toni irriverenti, ribaltando i valori sui quali generalmente si fa leva per indurre le persone a donare. Non la pietà e la compassione quindi, ma l'egoistica voglia di far guarire chi è affetto dalla patologia per rendere a se stessi la vita più facile.