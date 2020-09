Festival di Venezia, il programma del 12 settembre

Si conclude il 12 settembre la 77/a Mostra del Cinema di Venezia con la cerimonia di premiazione condotta dalla madrina Anna Foglietta e il film di chiusura LASCIAMI ANDARE, thriller psicologico di Stefano Mordini, tratto dal romanzo "You Came Back" di Christopher Coake con Stefano Accorsi, Maya Sansa Valeria Golino e Serena Rossi.

Ecco i principali appuntamenti:

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA 77.MOSTRA INTERNAZIONALE (Sala Grande alle 19) con la trasmissione in contemporanea anche in Sala Darsena e Palabiennale

A seguire:

LASCIAMI ANDARE di Stefano Mordini con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella, Elio De Capitani (FUORI CONCORSO - FILM DI CHIUSURA).

Marco e Anita scoprono di aspettare un figlio. Finalmente un raggio di luce nella vita di Marco, messa duramente alla prova dal dolore per la scomparsa di Leo, il suo primogenito avuto con la prima moglie Clara. Improvvisamente però, nella vita di Marco e della sua ex moglie, irrompe Perla, la nuova proprietaria della casa dove la coppia abitava fino al tragico incidente. La misteriosa donna sostiene di sentire costantemente una strana presenza e la voce di un bambino che tormenta sia lei che suo figlio. Marco si ritrova così combattuto tra i legami del passato e un futuro ancora da scrivere.



PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D'ORO (Sala Darsena alle 21)

PROIEZIONE DEI FILM VINCITORE COME MIGLIORE OPERA PRIMA LUIGI DE LAURENTIIS (Sala Giardino alle 20)

PROIEZIONE DEI FILM VINCITORE DEL GRAN PREMIO DELLA GIURIA (Sala Giardino alle 22.30)

PROIEZIONE DEI FILM VINCITORE DI ORIZZONTI (Sala Perla alle 20.15)

PROIEZIONE DEI FILM VINCITORE DEL PREMIO PER LA MIGLIOR REGIA DI ORIZZONTI (Sala Perla alle 22.30).