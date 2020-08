Tv: Netflix punta su ragazzi tra musica e dinosauri

L'offerta Netflix per i ragazzi e le famiglie si arricchisce: tante novità fra musica, avventure e dinosauri.

Dal 10 settembre arriva la prima stagione di "Julie and the Phantoms" serie musicale, con protagonista la liceale Julie (Madison Reyes) affranta dopo la perdita della sua mamma. Quando nel vecchio studio musicale della madre appaiono all'improvviso i fantasmi di tre incredibili musicisti del 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada, Owen Patrick Joyner), il mondo interiore di Julie si risveglia e la giovane recupera l'ispirazione necessaria per tornare a cantare e comporre canzoni. Sempre più presa dall'amicizia con i tre artisti. Dal regista e coreografo premiato agli Emmy© Kenny Ortega (High School Musical, Descendants) Julie and the Phantoms è la nuova serie musicale su come affrontare gli alti e bassi della vita, inseguire i propri sogni e scoprire il potere della propria voce.

Dal 18 settembre è tempo di dinoasuri con "Jurassic World: Nuove avventure", una serie di animazione ambientata nella linea temporale del film "Jurassic World". Qui i protagonisti sono degli adolescenti intrappolati in un nuovo campo avventura.

Quando si svolgono gli eventi del film e si scatenano i dinosauri su tutta l'isola, i ragazzi si rendono conto che la propria sopravvivenza dipende solo da loro stessi e dai loro compagni.La serie è prodotta, tra gli altri, da Frank Marshall, Colin Trevorrow e Steven Spielberg.

Il 23 ottobre tocca a "Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria" lungometraggio d'animazione originale diretto dall'animatore e regista premio Oscar Glen Keane. Una brillante ragazzina, spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza, costruisce una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una avventura musicale, inno all'accettazione di novità inattese e al potere dell'immaginazione. Novità in arrivo anche per il pubblico pre-scolare. Per i più piccini che già esplorano la vita di Bumperton Hills con la divertente serie e i film di Go! Go! Cory Carson e seguono le avventure di Chico Bon Bon: La scimmietta ingegnosa sempre pronta a risolvere qualunque problema insieme al suo team, arriva una nuova stagione dedicata alla piccola Zoey, ovvero la supereroina StarBeam (dall'8 settembre), ancora una volta impegnata a proteggere la città da eccentrici nemici e divertenti disastri. Al via anche Mighty Express (dal 22 settembre), una nuova serie ambientata in un giocoso mondo attraversato in lungo e in largo da binari ferroviari dove una squadra di locomotive e i loro piccoli amici garantiscono le consegne, costi quel che costi. A settembre tornano anche le avventure del celebre Baby Boss, con il nuovo lungometraggio Baby Boss: Caccia al bambino! (dal 1 settembre), un divertente speciale interattivo dove i bambini potranno portare a termine le missioni della Baby Corp. per trovare la loro vocazione nel più grande test attitudinale di tutti i tempi.

Un'ampia offerta per il pubblico dei pre-teen. Tante storie dedicate a tutti quei ragazzi che hanno un sogno da realizzare. Come April, la talentuosa protagonista del lungometraggio Feel the Beat che non avendo superato un provino a Broadway torna nella sua città natale e a malincuore accetta di allenare una squadra di bambine impacciate in vista di un'importante competizione. O come le intraprendenti ragazzine della serie ispirata all'omonima celebre collana di libri Il Club delle Baby-Sitter, che segue l'amicizia e le avventure di un gruppo di ragazze e il gruppo di babysitter che hanno creato. Fino alla scienziata quindicenne, genio della robotica, che dà il nome alla serie comedy Ashley Garcia: Anche i geni si innamorano e che esplora il lato sconosciuto degli adolescenti moderni dopo essersi trasferita dal divertente zio Victor per intraprendere una carriera in una prestigiosa azienda. Per chi invece sogna di avere poteri stra-ordinari, Raising Dion segue la storia di Nicole che, rimasta vedova, è impegnata a risolvere il mistero dei superpoteri che ha sviluppato suo figlio.