Ben Affleck torna nel ruolo di Batman

Ben Affleck torna nella parte di Batman nel nuovo film della Warner "The Flash" la cui uscita e' in calendario nel giugno 2022 e in cui recitera' anche Michael Keaton. Sara' un ruolo non da protagonista ma centrale nello sviluppo della trama, ha rivelato in un'intervista a Vanity Fair il regista Andy Muschietti. L'attore - ha detto Muschietti - ha ricevuto la sceneggiatura di The Flash la scorsa settimana e ha accettato di unirsi al cast dopo aver offerto i suoi commenti. Per Affleck e' un ritorno nel ruolo di Batman dopo aver recitato nel 2016 in Batman contro Superman: Dawn of Justice e l'anno dopo in Justice League. "Il suo Batman - ha detto Muschietti - presenta una dicotomia davvero forte, la sua mascolinità (per via del suo aspetto, la figura imponente, la linea del mento) unita alla vulnerabilità. Sa come esprimere questa vulnerabilita' dall'interno, e ha solo bisogno di una storia che gli permetta di mostrare questo contrasto, questo equilibrio".

"The Flash" vedra' il ritorno di Ezra Miller nei panni del velocista scarlatto gia' apparso nei film di quattro e tre anni fa. Flash viaggia nel tempo in dimensioni parallele e incontra diverse versioni degli eroi dell'universo DC Comics, tra cui anche il "cavaliere oscuro" di Keaton che ha interpretato il ruolo di Batman/Bruce Wayne nel film di Tim Burton del 1989 e poi nel 1992 in "Batman Returns".

Per Affleck sara' un ruolo cammeo ma non per questo meno importate. Muschietti ha spiegato che la presenza dell'attore in "The Flash" è necessaria, perché è lui l'Uomo Pipistrello originale agli occhi di Barry/Flash, avendo lottato al suo fianco in "Justice League": "E' la nostra linea di partenza".

Non solo: a giudizio del regista, l'interazione tra Barry e il Wayne di Affleck "portera' nel film un livello emotivo come non avevamo visto prima: E' il film di Barry, e' la storia di Barry, ma i loro personaggi sono piu' collegati di quanto non pensavamo. Entrambi hanno perso le madri: uno dei vettori emotivi del film ed e' li' che il suo Batman entra in gioco".

Affleck aveva pensato di dirigere e recitare in "The Batman" della Warner ma nel 2017 aveva ceduto la regia a Matt Reeves, rinunciando poi all'inizio del 2019 alla parte del protagonista passata poi al piu' giovane Robert Pattinson. La decisione dell'addio al personaggio dell'uomo pipistrello era dipesa dai problemi con l'alcool che avevano anche fatto fallire il matrimonio con Jennifer Garner. Ora pero' Affleck sembra attraversare una nuova fase di stabilita' sentimentale con Ana de Armas. Di qui forse la decisione di tornare a riprendere il ruolo. (ANSA).