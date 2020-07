Rigoletto al Circo Massimo, applauso pubblico a Mattarella

Un lungo applauso del pubblico ha salutato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'arrivo al Circo Massimo per la prima di Rigoletto, il capolavoro di Giuseppe Verdi che apre la stagione estiva dell'Opera di Roma dopo i mesi di stop imposti dal Coronavirus. Il capo dello Stato è stato accolto dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, padrona di casa in qualità di presidente del Teatro dell'Opera e dal sovrintendente Carlo Fuortes. Tra le altre personalità che hanno preso posto in platea, i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati, il ministro della Cultura e dei Beni Culturali Dario Franceschini, gli ambasciatori di Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra e Spagna. Tra i personaggi dello spettacolo, l'attore inglese Ralph Fiennes.