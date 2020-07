Miss Italia: Mirigliani, il concorso non si ferma dal 1946

Miss Italia, nonostante l'emergenza Covid, non si ferma. Lo storico concorso che premia la bellezza italiana dal 1946 non eleggerà la nuova Miss a settembre, ma si prepara a svolgere l'ottantunesima edizione speciale entro l'anno. "La situazione che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo ci ha imposto un cambio di scena e di data che ci ha dato l'opportunità di sperimentarci con un modello di evento innovativo che si svilupperà anche sul digitale", spiega la patron Patrizia Mirigliani. "Abbiamo ripreso da poco le selezioni delle migliaia di candidate iscritte, che avevamo bloccato per il lockdown, nel pieno rispetto di tutti i protocolli sanitari nelle diverse regioni. Ora - spiega - siamo pronti a ripartire, consapevoli delle difficoltà, ma con la freschezza che ci ha sempre contraddistinto, puntando ad una bellezza ancora più autentica".

"Del resto - continua Patrizia Mirigliani - da quando nel 1946 Miss Italia ha assunto questo nome, il concorso non si è mai fermato e già allora la sua apparizione fu interpretata come uno dei segnali del ritorno alla normalità dell'Italia dopo la fine della guerra".