Di Meo, Rai2 tra informazione e comicità

Sport, informazione, intrattenimento. Rai2 è pronta con il direttore Ludovico Di Meo a "riprendere il racconto del Paese che si rimette in moto, che si svilupperà in maniera trasversale e caratterizzerà la nostra offerta al pubblico", ha spiegato il direttore della seconda rete alla presentazione dei palinsesti della prossima stagione.

"Rai2 è la rete del disimpegno ma anche dell'informazione - ha detto -. Nel day time abbiamo rinforzato l'offerta con Ore 14 condotto da Milo Infante, poi andrà in onda Detto fatto con Bianca Guaccero e poi il game show Apri e vinci con Costantino della Gerardesca". Tra le novità in arrivo, "Ascoltami, sul rapporto tra nonni e nipoti, condotto da Paola Perego: per noi era la persona più adatta per tornare a raccontare queste due generazioni". E ancora un nuovo acquisto di Rai2, Federico Quaranta, che farà un giro d"Italia intitolato Il provinciale, "sul solco dell'esperienza di Mario Soldati". Torna il talk show informativo del giovedì sera: "Il titolo è Seconda Linea. andrà in onda dal 17 settembre e sarà condotto dai giornalisti Alessandro Giuli e Francesca Fagnani. Con opinionisti e polemisti nuovi, conduttori nuovi e ancor giovani, intende superare - ha sottolineato Di Meo - la logica del talk show inteso come confusa discussione che scaturisce dal confronto tra opinioni non sempre chiare e definite. Lo fa introducendo linguaggi televisivi moderni nel rispetto della tradizione generalista. E' un programma che intende adeguare il concetto di magazine televi-sivo ad una prospettiva di multitasking più coerente con le esigenze del mondo attuale e delle modalità di fruizione delle nuove generazioni, target di riferimento della rete".

Il mercoledì, spazio a ReStart, il nuovo progetto di approfondimento economico condotto da Annalisa Bruchi. E ancora Enrico Brignano con lo spettacolo "Un'ora sola ti vorrei", dal 15 settembre per quattro puntate, e Max Giusti, dopo la partecipazione come concorrente a Pechino Express, alla conduzione di "Boss in Incognito" dal 7 settembre. Rai2 ha acquistato "Unposted", il docufilm sulla vita di Chiara Ferragni che sarà proposto in prima visione all'interno di una serata speciale il 5 ottobre, con la conduzione di Simona Ventura, che avrà nuovi impegni a inizio 2021 (ha assicurato dopo la presentazione dei palinsesti all'ANSA, "ci stiamo lavorando").

Spazio anche a "Io tu noi…Lucio", speciale curato da Giorgio Verdelli su Rai2 dedicato a Lucio Battisti con la conduzione di Sonia Bergamasco, in onda l'8 settembre. E' una garanzia per l'Auditel "Il Collegio" che avrà nuovamente come voce narrante Giancarlo Magalli dal 27 ottobre.

Le novità per Rai2 fioccano anche in seconda serata: una striscia comica firmata Giovanni Benincasa con Valerio Lundini, "Sì o no" con Sabrina Giannini, "Second Life" sulla vita privata dei politici con Laura Tecce, "Restart" con Annalisa Bruchi e Aldo Cazzullo e "Primo Set" con Antonia Truppo e Gianvito Casadonte per parlare della ripartenza del cinema post Covid-19, "Voice Anatomy" con Pino Insegno. (ANSA).