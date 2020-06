Ascolti tv: oltre 10 milioni di spettatori per la finale di Coppa Italia

Con oltre 10 milioni di spettatori per la finale di Coppa Italia, è il calcio in onda su Rai1 il programma più visto della prima serata tv di ieri . A seguire Napoli Juventus c'erano 10 milioni 202 mila spettatori, pari ad uno share del 39,58%. Su Canale 5 andava in onda un film, Paradiso Amaro, che ha avuto 2 milioni 496 mila spettatori pari al 10.4% di share.

Sempre in prima serata, su Rai2 Il Gioco del Tradimento è stato seguito da 1 milione 83 mila spettatori (4.2%). Su Italia 1 il film con Colin Firth Una Ragazza e il suo Sogno ha avuto 1 milione 202 mila spettatori (5.1%). Su Rai3 Chi l'ha Visto? è stato seguito da 1 milione 801 mila spettatori con il 7.9% di share. Su Rete4 andava in onda il film di Massimo Troisi Pensavo fosse amore… invece era un calesse: ha avuto 563 mila spettatori pari al 2.3% di share. Su La7 491 mila spettatori per Atlantide con uno share del 2.5%.

Nell'access prime time su Canale 5 Striscia La notizia ha avuto 3 milioni 73 mila spettatori (12.2%.). Su La7 Otto e Mezzo è stato seguito da 1 milione 598 mila spettatori (6.5%).

Il prime time è di Rai1 con il 34.63% contro il 10.79% di Canale 5. Così anche la seconda serata con 26.1 % a Rai1 e 9.4% a Canale 5. All'ammiraglia Rai va anche l'intera giornata con il 20.99% contro il 13.57% di Canale 5.

Anche a livello generale sono le reti del servizio pubblico a prevalere nella prima serata con il 50.75% contro il 24.57% delle reti Mediaset. Rai si aggiudica anche la seconda serata con il 43.21% di Rai contro il 25.97 di Mediaset. E infine l'intera giornata con 39.14% alla Rai e il 29.41% a Mediaset.

In seconda serata su Rai1 Porta a Porta ha avuto 816 mila spettatori con l'11.4% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha raccolto 774 mila spettatori con il 7.2%.