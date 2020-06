Forum ANSA, l'editoria scolastica con Antonio Porro

Quinto appuntamento con i Forum dell'ANSA dedicati al futuro del libro e all'impatto della pandemia sulla produzione editoriale. L'8 giugno sarà protagonista Antonio Porro, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri S.p.A. da febbraio 2018.

Con Porro, che è inoltre presidente e amministratore delegato di Mondadori Education S.p.A. e di Mondadori Electa S.p.A., amministratore delegato delle aree Education e Internazionale Illustrati di Rizzoli Libri S.p.A. e presidente di Rizzoli International Publications Inc, si esplorerà il mondo dell'editoria scolastica, delle case editrici Mondadori Education e Rizzoli Education, si parlerà di come nasce un libro per la scuola e di che tipo di didattica si immagina per il prossimo futuro.

Il ciclo di incontri, di 30-40 minuti, condotti in studio a Roma dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, in collaborazione con la redazione Cultura, si può seguire in streaming su ANSA.it.

L'appuntamento è come sempre alle 15.00.

Milanese, nato nel 1965, laureato in economia e commercio all'Università Cattolica di Milano, Porro ha cominciato il proprio percorso professionale in Mondadori nei primi anni '90 in qualità di responsabile dei progetti di sviluppo. In seguito ha maturato un'esperienza di oltre dieci anni in Telecom Italia.

Nel gennaio 2009 è tornato in Mondadori come responsabile Mergers & Acquisitions del Gruppo, nel 2011 è stato nominato direttore generale Educational e nel gennaio 2015 amministratore delegato dell'area educational di Mondadori Libri S.p.A.

Inaugurati il 25 maggio dal presidente dell'AIE, Ricardo Franco Levi, i Forum dell'ANSA saranno conclusi dal ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Finora hanno visto protagonisti, in collegamento da remoto, il 28 maggio Annamaria Malato, presidente della Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, vicepresidente del Gruppo dei Piccoli Editori dell'Associazione Italiana Editori e membro del Comitato e del Consiglio di Presidenza, il 1 giugno Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Gems e il 4 giugno Laura Donnini, amministratore delegato & publisher di HarperCollins Italia.

Del prossimo appuntamento, l'11 giugno, sarà protagonista l'editore Giuseppe Laterza, presidente della Laterza. Il Forum sarà anche un'occasione per presentare il nuovo canale LIBRI dell'ANSA, dedicato al settore e ai suoi molteplici ambiti e protagonisti.