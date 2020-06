'Una volta, ancora una volta', storia di un dj

Stefano Piccirillo, popolare voce della radio, torna in libreria con il suo nuovo romanzo 'Una volta, ancora una volta' (L'Erudita Edizioni, 164 pagine, 20 euro) con la prefazione di Pippo Pelo, amico e collega a Radio Kiss Kiss. La musica è la colonna sonora di un romanzo che racconta la storia di un dj di successo che riceve per posta ordinaria, in piena epoca social, una lettera di una persona incontrata anni prima durante una serata in discoteca. I due si incontrano dando vita ad una storia emozionante con colpi di scena. Alessia, la protagonista femminile, è un avvocato di Potenza. Due mondi distanti e due persone che provano a scoprire insieme i sentimenti più autentici.