Riapre il Colosseo, "segno di speranza e rinascita"

Dopo 84 giorni di chiusura per il lockdown, "riapre il Colosseo, luogo del cuore e dell'anima, un simbolo per la cultura, l'Italia e il mondo. Vogliamo che questo sia un segno di speranza, pace e rinascita". Lo dice ai giornalisti la direttrice del Parco Archeologico del Colosseo Alfonsina Russo poco prima dell'ingresso dei primi visitatori all'Anfiteatro Flavio. Un ritorno al pubblico in sicurezza: si entra con prenotazione obbligatoria e acquistando il biglietto online, per singoli e gruppi fino al 14 persone, che entreranno ogni 15 minuti e saranno sempre accompagnati. All'ingresso si trovano termoscanner intelligenti che, oltre a misurare la temperatura, riconoscono se il visitatore porti o no la mascherina e dispenser di gel disinfettante; gli ascensori vengono costantemente sanificati. Sulla piazza inoltre c'è una postazione sanitaria mobile di Asl Roma 1.

"La visita è nel segno dell'accoglienza, dell'accessibilità e della sicurezza", aggiunge. Gli orari di apertura sono leggermente cambiati, ora vanno dalle 10,30 alle 19.15, "per non gravare sull'ora di punta della mobilità". Si inizia in questa fase "una sperimentazione che andrà avanti fino al 30 giugno, poi valuteremo se ampliare sia gli orari sia i servizi. Stiamo studiando anche la possibilità di visite serali, a tema e eventi musicali", spiega ancora.

Oltre al biglietto da 16 euro valido 24 ore, viene introdotto per la prima volta il biglietto 'Art' al costo di 9.50 euro, usufruibile tutti i giorni dalle 14: "Un'agevolazione rivolta soprattutto ai residenti, che potranno godere a passo lento del Colosseo, ma anche del Foro Romano e del Palatino".

Due i percorsi a disposizione: 'Il Colosseo si racconta' e per il biglietto Art invece c'è il percorso Colosseo Arena, che regala anche le scoperte fatte nel periodo di lockdown: graffiti che raccontano la storia del monumento nel periodo dell'abbandono, dal medioevo al 1600 circa. Per il Foro romano, invece, sono previsti quattro percorsi: la piazza del Foro Romano, con la visita alle Basiliche Emilia e Giulia; 'Passeggiando sulla via Sacra; la visita al Palatino; Alle origini di Roma.