Forum ANSA, fiere e piccoli editori con Annamaria Malato

Secondo appuntamento con i Forum dell'ANSA dedicati al futuro del libro che vedrà protagonista, il 28 maggio, Annamaria Malato, presidente della Fiera della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi, vicepresidente del Gruppo dei Piccoli Editori dell'Associazione Italiana Editori e membro del Comitato e del Consiglio di Presidenza. La Malato è anche nel Cda della Caltagirone Editore, è amministratore delegato della Salerno editrice, azienda di famiglia dove ha iniziato a lavorare come editor curando la collana 'Minima Memorabilia' e dove ha ricoperto diverse cariche tra cui quella di direttore editoriale ed è stata curatrice del periodico mensile 'Salerno Libri'. Originaria di Tivoli, nel 2002 è stata tra i fondatori, all'interno dell'AIE, della Fiera della piccola e media editoria 'Più Libri Più Liberi'. Nel 2006 è stata coordinatore della Lista Civica per Walter Veltroni e in seguito è stata eletta presidente del Movimento Civico per Roma.

E' stata fondatrice e presidente del 'Premio Anima' dell'Unione degli Industriali di Roma. Da sempre impegnata nel mondo del volontariato è stata tra l'altro vicepresidente di Komen Italia, l'Associazione per la lotta e la prevenzione dei tumori al seno.

Al Forum ANSA si parlerà dell'impatto del Covid-19 sulla media e piccola editoria che rischia di essere decimata dalla crisi con quasi un editore su dieci che sta valutando la chiusura già nel 2020 e un altro 21% che la considera probabile e con una riduzione di titoli stimati a fine 2020 del 32%. Questo vuol dire 21.000 opere in meno, il 54% di tutte quelle che andranno perdute nel 2020. Con la Malato si guarderà anche al futuro dei saloni, delle fiere e delle manifestazioni culturali che nell'emergenza Coronavirus si sono trasferite online e dell'edizione 2020 di Più Libri Più Liberi che dovrebbe svolgersi a dicembre alla Nuvola dell'Eur a Roma.

Inaugurato il 25 maggio dal presidente dell'Associazione Italiana Editori, Ricardo Franco Levi, il ciclo di incontri, di 30-40 minuti, condotti in studio a Roma dal direttore dell'ANSA, Luigi Contu, in collaborazione con la redazione Cultura, sarà concluso dal ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini. Protagonisti degli appuntamenti dedicati all'intera filiera del libro che sta vivendo una "crisi epocale" e alle strategie di rilancio, saranno i maggiori rappresentanti delle principali case editrici e gruppi editoriali italiani, in collegamento da remoto: Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo GEMS (1 giugno); Laura Donnini, amministratore delegato di HarperCollins Italia (4 giugno); Antonio Porro, vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri (8 giugno); l'editore Giuseppe Laterza, presidente della Laterza (11 giugno). Sarà anche un'occasione per presentare il nuovo canale LIBRI dell'ANSA, dedicato al settore e ai suoi molteplici ambiti e protagonisti.