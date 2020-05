Teatro alla Scala, viaggio virtuale con Google Arts& Culture

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Viaggiare all'interno del Teatro alla Scala, salire sul palcoscenico come una stella dell'opera, percorrere corridoi segreti, entrare sul Palco Reale, curiosare nel laboratorio industriale e ingrandire i dettagli più piccoli e raffinati dei costumi indossati da Maria Callas grazie alla tecnologia di Art Camera utilizzata per la prima volta sui costumi di scena. Il Teatro alla Scala mette online i suoi tesori più preziosi su Google Arts & Culture per raggiungere a casa il pubblico di tutto il mondo, dopo la chiusura per la pandemia. E nei giorni del lockdown 92 artisti provenienti da cinque paesi hanno creato la prima performance operistica della Scala eseguita in quarantena: un concertato dal 'Simon Boccanegra' di Giuseppe Verdi.

"Siamo felici di presentare questo nuovo progetto con i nostri amici di Google che ha già fatto molto nel mondo con i musei. La Scala è uno dei più grandi teatri lirici del mondo, uno dei più importanti. Nel corso di 250 anni ha costruito un archivio meraviglioso con tante immagini e ricordi, costumi.

Tutta la nostra squadra ha messo su questo sito più di 240mila foto, 1.200 immagini che vengono dal museo, 16 mila documenti musicali. Una collezione molto importante. E' stata organizzata una mostra di 12 costumi storici con telecamere di alta definizione in cui si vedono i più piccoli dettagli di ogni costume" ha detto il sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer in collegamento da Vienna nella conferenza stampa online a cui hanno partecipato Filippo del Corno, assessore alla Cultura del Comune di Milano, Amit Sood, Director, Google Arts & Culture e Luisella Mazza, Head of Global Operations Google Arts & Culture.

"La Scala è sempre stata un simbolo di bellezza per la sua straordinaria progettazione architettonica, sia nell'edificio originario di Piermarini sia nelle sue trasformazioni. E' stata un simbolo di creatività e di qualità per il valore delle esecuzioni musicali e realizzazioni sceniche. Però oggi il simbolo più potente che la Scala incarna è quello della rinascita. Storicamente è sempre stato così. Questo progetto ha dunque un significato enorme: le porte virtuali del Teatro alla Scala si aprono al mondo in attesa che riaprano quelle fisiche" ha detto Del Corno. (ANSA).