Arriva FUORIFASE, la nuova serie di Podcastory

In un momento storico così difficile e segnato dalla reclusione forzata delle persone e dalla chiusura di molte attività produttive, la creatività non si ferma, e tanto meno il lavoro di Podcastory, la factory tutta italiana alla continua ricerca di contenuti di qualità da trasformare in podcast.

Nasce FUORIFASE, la nuova serie comica in sei puntate scritta e interpretata dal regista romano Alessandro Galli, disponibile dal 28 Aprile su tutte le principali piattaforme di podcasting.

"Lo spunto definitivo per mettere mano a questa (malsana) idea- racconta Galli - è stato “affacciarmi” su una pagina social qualsiasi. È bastato immaginarmi uno qualunque di quei profili, le persone che ci sono dietro, parlare da sole al monitor mentre scorrono i post altrui, completamente presi dall’incertezza, dal dubbio, dai milioni di opinioni, consigli, critiche. E shakerarli con cura".

"L’incontro con Alessandro Galli è stato a dir poco fortuito. Da giorni ragionavamo sul tema della pandemia e ci interrogavamo su come trattare questo difficile e sentito argomento." - afferma il Ceo di Podcastory, Davide Schioppa - "Sapevamo solo di voler realizzare qualcosa che generasse un sorriso, una pausa dalle continue paure e che in alcun modo dovesse avere una ragione commerciale. Insomma, abbiamo voluto dare un piccolissimo contributo per alleviare il momento, alla nostra maniera".