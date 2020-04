Cura Italia: NuovoImaie, contiamo su 60 milioni per gli artisti

Il NuovoImaie - istituto mutualistico che tutela artisti, interpreti ed esecutori - esprime "soddisfazione per la discussione avviata in Parlamento sull'emendamento che accelererebbe la liquidazione del vecchio Imaie sbloccando una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro. Soldi che attualmente giacciono presso le banche, ma che spettano agli artisti e che la collecting chiede da anni che vengano resi disponibili nel rispetto ovviamente dei diritti dei creditori del vecchio istituto".

"Come delegati, consiglieri e portavoce del NuovoImaie, che rappresenta quasi un milione di artisti, di cui 20mila tra soci e mandanti diretti - scrivono al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini -, Le chiediamo di provvedere affinché queste risorse vengano direttamente e al più presto corrisposte nelle mani degli artisti, con criteri che tengano conto dell'età (i compensi del vecchio Imaie sono stati maturati da artisti che si sono esibiti dagli anni sessanta sino al 2009) ed in proporzione allo stato di bisogno reale dell'artista". "La nostra categoria, sprovvista di reali tutele - prosegue la nota -, sta infatti soffrendo come gli altri e più degli altri di questo blocco dell'attività. Non sappiamo neanche quando riprenderemo regolarmente a lavorare e forse saremo tra gli ultimi a farlo. Molti di noi hanno difficoltà ad arrivare alla fine del mese e ci restano i soli diritti connessi come fonte di sostentamento. Non potremmo immaginare in alcun modo che i nostri compensi, per anni accantonati in una lunga liquidazione, possano avere una destinazione diversa".