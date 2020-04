Michael Stipe: 'Trump mente, la gente muore'

Puntata ricca di ospiti ieri sera a EPCC LIVE, lo show di Alessandro Cattelan su Sky, a partire dall'intervista esclusiva a Michael Stipe, il leggendario frontman dei R.E.M.: il cantante, che fa pochissime uscite pubbliche, ha presentato il suo singolo "No Time For Love Like Now", eseguito mentre scorrevano le toccanti immagini di una Milano notturna e deserta in questo periodo di emergenza.

GUARDA IL VIDEO

Nel corso della sua intervista, Stipe ha anche attaccato Trump e la sua amministrazione: "È un fo...uto disastro - ha detto - A New York faccio parte di un gruppo che si chiama "Rise & Resist", e il nostro motto in questo momento è molto semplice: Trump mente, la gente muore".

Ospiti di EPCC LIVE anche Jo Squillo, la conduttrice e cantante che in queste settimane è diventata un vero fenomeno social con "Jo in the House", seguitissimi dj-set in diretta sul suo profilo Instagram, e Imen Jane, economista e influencer co-founder di "Will", startup d'informazione di attualità nativa digital. Infine, a 20 anni dal loro ultimo progetto discografico, nello studio di EPCC LIVE si sono riuniti dal vivo i Sottotono, il duo formato da Big Fish e Tormento.

Intanto record di ascolti in settimana per il primo appuntamento di EPCC LIVE: lo show ha totalizzato il miglior risultato di sempre, raggiungendo ad oggi 930.000 spettatori medi, mentre il dato della prima serata aveva già fatto segnare ascolti in crescita del +7% rispetto ai livelli medi della stagione precedente, crescita che saliva al 25% considerando solo i contatti. Ieri sera, lo show prodotto da Fremantle per Sky, ha totalizzato 163.000 spettatori medi su Sky Uno/+1.