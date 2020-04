Salviamo Pasqua con un coniglietto

FRIEDERIKE RAVE, SALVIAMO LA PASQUA! (JACA BOOK, PP 28, EURO 14 ILLUSTRATO). Che succede se il Coniglio Pasquale non ha tempo di occuparsi delle uova quest'anno? La gioia dei bambini rischia di essere compromessa e qualcuno deve salvare la Pasqua. Così una sveglia, un orsetto, un maialino di peluche, una paperella di gomma, una ruspa giocattolo si cimentano insieme a un coniglietto dal pelo morbido, difficile da convincere a partecipare all'impresa, nella divertente decorazione delle uova pasquali. Dopo le prime difficoltà, il gruppo crea una perfetta catena di montaggio, super organizzata in ogni passaggio. Si crea una squadra in cui tutti si aiutano.

A portare i bambini alla scoperta che l'unione fa la forza è Friederike Rave che in 'Salviamo la Pasqua!', accompagnato dalle illustrazioni poetiche e gioiose dell'autrice tedesca ci racconta una storia di amicizia e reciproco aiuto.

Il racconto si apre un lunedì mattina con alcuni giocattoli che conversano tra loro allarmati nella casa azzurra in Viale del Borgo 11, proprio accanto alla caserma dei pompieri. Sono preoccupati perchè quest'anno il coniglietto pasquale non ha tempo di occuparsi delle uova, deve aiutare Babbo Natale! Come fare? I bambini saranno molto tristi e i giocattoli vogliono correre ai ripari. Il prescelto per risolvere il pasticcio è un coniglietto che dorme in una gabbietta. E' però intimorito, non vuole dipingere le uova di Pasqua, non lo ha mai fatto e non è capace. Quando arriva il primo carico di uova gli spruzza della vernice scura con le zampe e poi arrabbiato cerca di grattarla via. "'Beh, io penso che così le uova siano molto interessanti', grugnisce il maialino di peluche rosa.

'Qualcosa di nuovo: uova nere con graffi'.

'Lo pensi davvero? L'orsacchiotto non ne è così sicuro.

'Ma la cosa più importante è che le uova piacciano ai bambini.

La Pasqua deve essere bella come gli anni scorsi'".

Certo, il coniglietto non può fare tutto da solo e quando si uniscono le forze tutto comincia a funzionare: "L'anatroccolo di gomma gialla mette le uova ad asciugare per bene, e il piccolo annaffiatoio di plastica del giardino fornisce acqua pulita. Ogni volta che un carico è finito, la sveglia suona". E il risultato sono delle uova nere con spruzzi, disegni e macchie di colore che piacciono tanto alla fantastica squadra. Al punto da arrivare a dire: potremmo dipingerle anche l'anno prossimo.

