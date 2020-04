Morta Honor Blackman, fu Bond Girl 'Pussy Galore'

E' morta all'età di 94 anni Honor Blackman, una delle prime Bond girl della saga cinematografica di 007: interpretò infatti Pussy Galore (il nome è un gioco di parole dove 'pussy' è il nome colloquiale del sesso femminile in inglese, e 'galore' vuol dire 'in abbondanza') nel film Missione Goldfinger del 1964 accanto a Sean Connery. La notizia è stata dalla famiglia. La sua fama era anche legata ad una serie tv britannica degli anni Sessanta, The Avengers, in cui interpretava il personaggio di Kathy Gale.

L'attrice aveva 29 anni quando vestì i panni della seducente Pussy, cinque pià di Connery, ed è considerata la più 'vecchia' tra le Bond Girl cinematografiche. "La maggior parte delle ragazze di Bond erano delle bambole senza cervello. Io non sono mai stata una bambola", disse in un'intervista alla Bbc. (ANSA).