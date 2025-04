Scontro tra furgone e auto, morte due persone in Friuli

E' di due morti e un ferito molto grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina tra una vettura e un furgone a Muzzana del Turgnano (Udine). I due mezzi si sono scontrati frontalmente e il furgone è poi finito in un fossato a bordo strada, sulla strada regionale 353. La persona ferita è stata portata in ospedale in elicottero.

L'incidente è avvenuto alle ore 8.10 circa e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Udine e squadre dei distaccamenti di Latisana e Cervignano supportate da un furgone polisoccorso e una autogru.



