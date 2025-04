Operaio ferito gravemente, colpito da barra incandescente

Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri in un'acciaieria di Buja (Udine) dove un operaio, di 30 anni, residente in zona, è rimasto seriamente ferito al basso ventre da una barra incandescente che aveva una temperatura superiore agli 800 gradi.

Dopo le prime cure sul posto da parte del personale sanitario della Sores Fvg, l'uomo è stato trasferito, in elicottero, al Centro grandi ustionati di Padova.

I colleghi dell'infortunato, supportati dalle organizzazioni sindacali, per oggi hanno proclamato 8 ore di sciopero con un picchetto davanti ai cancelli.



