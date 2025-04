L'amica di Emanuela Orlandi annulla l'audizione. La Commissione: 'Un fatto grave'

"L'audizione in programma oggi della signora Sabrina Calitti, all'epoca allieva della scuola di musica sacra Ludovico Da Victoria frequentata da Emanuela Orlandi, non avrà luogo. La stessa signora Calitti, ieri sera poco dopo le 21, ha inviato alla segreteria della Commissione parlamentare d'inchiesta una email in cui, per asseriti 'gravi motivi strettamente personali', informava della sua non disponibilità ad essere audita. È un fatto grave. È la prima volta che ciò accade dall'insediamento della Commissione, in particolare con queste singolari modalità di diniego e di tempistica, e ciò desta delle perplessità anche in considerazione del fatto che la persona convocata non ha inteso suggerire una nuova data per la sua audizione e che la data di audizione era stata con lei concordata". Lo afferma in una nota il presidente della Commissione bicamerale di inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, il senatore Andrea De Priamo.

"La testimonianza della signora Calitti - spiega De Priamo - è particolarmente importante perché si colloca nella ristrettissima rosa di giovani allieve e allievi della scuola di musica che, nel pomeriggio del 22 giugno 1983, furono le ultime persone ad aver visto Emanuela Orlandi poco prima che la stessa svanisse nel nulla. Peraltro - aggiunge - la testimonianza di Sabrina Calitti, già nel luglio del 1983, aveva fatto emergere singolari elementi di contrasto con le versioni rese da altre ragazze, nel lasso di tempo che andava dall'uscita dal Palazzo di Sant'Apollinare al breve percorso su corso Rinascimento".

"L'audizione della signora Calitti era ed è finalizzata al chiarimento di queste circostanze - continua -, proprio per fare chiarezza sugli ultimi istanti in cui la quindicenne cittadina vaticana venne vista in attesa nei pressi della fermata Atac di fronte al Senato della Repubblica".



