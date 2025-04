Incendio vicino alla ferrovia Tirrenica, ipotesi dolo

Potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che intorno alle 5, in prossimità dei binari della linea ferroviaria Tirrenica Roma-Genova, tra Livorno e Quercianella, ha creato rallentamenti per la circolazione ferroviaria stamani. In particolare, così Rfi, i treni Alta velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 150 minuti, e convogli Regionali e Intercity hanno subito anche limitazioni nel percorso.

Sul posto è intervenuta la polizia scientifica, che ha eseguito i rilievi, insieme a Digos e ai vigili del fuoco che dopo lo spegnimento.

Solo al termine dei riscontri e degli accertamenti tecnici di polizia giudiziaria sarà possibile stabilire con certezza se si sia trattato di un atto doloso, oppure causato da altri fattori, accidentali o per un guasto. L'incendio ha fatto alcuni danni all'infrastruttura ferroviaria tali da incidere sulla circolazione dei convogli.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA