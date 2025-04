Corteo alla Sapienza, 'per Ilaria, per Sara, per tutte'

Dopo il presidio "per Ilaria, per Sara, per tutte" a piazzale Aldo Moro, a Roma, circa 2mila studentesse e studenti sono entrati in corteo per i viali dell'Università Sapienza tra fumogeni viola e fucsia e gli applausi dei presenti. "Sapienza transfemminista. Bruciamo tutto", si legge sullo striscione in testa, lo stesso usato per altre manifestazioni transfemministe dei collettivi dell'ateneo romano. I manifestanti hanno poi forzato le grate davanti alla statua della Minerva al centro della città universitaria dove stanno ultimando i lavori e hanno lanciato vernice viola contro la fontana senza acqua. In gruppo sono poi saliti sulle scale del rettorato.

"Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce" hanno scandito tra i fumogeni mentre qualcuno faceva scritte sull'asfalto. "Sorella non sei sola", si legge in una di queste. "Riprendiamoci le strade dell'università e rendiamole sicure", avevano detto poco prima al megafono.

Sulle grate lo striscione viola con la scritta "Per Ilaria, per Sara, per tutt3".



