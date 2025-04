Trovata morta la ragazza scomparsa a Roma, il corpo in una valigia. Fermato l'ex

E' stata trovata morta Ilaria Sula, la 22enne scomparsa lo scorso 25 marzo a Roma. Il corpo della giovane è stato individuato in un'area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del Comune di Poli, all'interno di un valigione. Si indaga per omicidio.

E' in stato di fermo l'ex fidanzato 23enne di Ilaria Sula su mandato della Procura di Roma. Ad incastrare il ragazzo sarebbero stati anche i tabulati e le celle del telefono della ragazza. Analizzandoli gli inquirenti, coordinati dalla Procura di Roma, avrebbero individuato il 23enne che nei giorni della scomparsa della ragazza, sparita dal 25 marzo, avrebbe utilizzato il telefono della giovane anche per postare storie sul profilo social di Ilaria. Il ragazzo è attualmente sotto interrogatorio.

L'uomo, in base quanto si apprende, avrebbe ucciso la ragazza accoltellandola in un appartamento della Capitale per poi sbarazzarsi del corpo dopo averlo chiuso in una valigia. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, lo stanno interrogando negli uffici della Questura. I reati sono di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Le indagini degli investigatori della polizia di Stato della squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo si starebbero concentrando su una presunta storia recentemente conclusa con un ragazzo di origini filippine.

Sono in corso accertamenti della polizia in un appartamento di via Homs, nel quartiere Africano a Roma, dove Ilaria Sula, la studentessa ventiduenne trovata morta in una valigia in un bosco vicino Roma, potrebbe essere transitata. Gli agenti stanno effettuando un sopralluogo per trovare elementi utili alle indagini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA