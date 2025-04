Molesta una ragazza minorenne in un bar, arrestato a Sassari

Un uomo è stato arrestato dalla Squadra mobile di Sassari per abusi sessuali su una ragazza minorenne. L'uomo, visibilmente ubriaco, ha avvicinato una ragazza che era seduta con un'amica al tavolino di un bar di via Torre Tonda, al centro storico e ha iniziato a molestarla pesantemente. La ragazza ha reagito respingendolo con forza e lui l'ha prima insultata, poi la ha minacciata intimandole si stare zitta e di non raccontare a nessuno l'accaduto.

La ragazza ha chiamato la polizia e sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra mobile, che hanno arrestato in flagranza di reato l'uomo, che ora si trova rinchiuso nel carcere di Bancali, a disposizione dell'autorità giudiziaria.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA