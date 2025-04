La Fondazione Falcone apre Museo del Presente a Palermo

"Il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino é il progetto della fondazione per unire il Paese, le istituzioni, le comunità, i giovani e il mondo del lavoro e della cultura attraverso la bellezza e gli approfondimenti in una rinnovata consapevolezza che la mafia è un freno terribile per il progresso della nostra Patria". Così Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone presentando il nuovo organigramma del museo a palazzo Jung a Palermo.

Al vertice del museo, che é un progetto nazionale diffuso, Vincenzo Di Fresco è Presidente (fondatore della fondazione già dal 1992) mentre il direttore é Alessandro de Lisi, che resta curatore generale e ne è il progettista: insieme alla fondazione nei prossimi mesi saranno presentate le sedi in Alto Adige, sede gemella e simbolica accanto a quella di Palermo, poi in Lombardia, in Veneto e in altre regioni.

Il museo a palazzo Jung aprirà al pubblico dal 23 maggio e fino al 19 luglio, anniversari delle stragi di Capaci e via D'Amelio, sarà possibile visitarlo gratuitamente su prenotazione, lungo un calendario che sarà presentato in prossimità del 18 maggio, giorno del compleanno di Giovanni Falcone.



