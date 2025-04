Incendio in un'azienda nel Veronese, operaio muore folgorato

Un operaio è morto folgorato in un incidente sul lavoro, questa mattina alla Anodall Extrusion, a Trevenzuolo (Verona), ditta specializzata nella lavorazione di alluminio. Dai primi rilievi eseguiti dagli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, che procedono nell'indagine, l'uomo - originario del mantovano - per cause ancora da accertare, sarebbe stato colpito da una scarica elettrica che lo ha ucciso. L'operaio poi si è accasciato sotto i macchinari, ma quando sono intervenuti i sanitari del Suem 118 per i soccorsi era già deceduto. Un incidente molto simile a quello occorso ad un altro operaio della stessa azienda, che il 14 ottobre 2023 era rimasto folgorato mentre lavorava all'impianto elettrico. L'uomo era stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, ma non fu mai in pericolo di vita.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA