Il fratello della studentessa uccisa a Roma: 'Perchè?'

"Non riusciamo a darci una spiegazione. Perchè lo ha fatto? Non capiamo perché lo ha fatto, lo sa solo lui". A dirlo Leon, il fratello minore di Ilaria Sula, la studentessa ventiduenne uccisa a Roma, arrivato nella Capitale con alcuni parenti.

"Ho parlato con Ilaria l'ultima volta due settimane fa perché era venuta a trovarci a Terni - ricorda - Era tranquilla e non mi ha parlato di problemi. Poi solo messaggi, ma non sono sicuro che li abbia scritti lei". Quanto al fermato dice: "Lui lo conoscevo, sono stati un anno insieme ma si erano lasciati".





