Amore, auguri e foto dal cellulare ai maxi-schermi delle città

"Cara Roberta ti amo", "Mamma Maria auguri di buon compleanno": messaggi come questi saranno leggibili sui maxi-schermi delle nostre città. Foto, pensieri d'amore fra fidanzati o moglie e marito, appelli sono fra i tanti contenuti che si possono comunicare grazie a un nuovo social network - Selfiestreet - che consente tramite una app di pubblicarli anche con il solo smart-phone sui mega-visori a partire da Milano e Roma e poi in tutto il Paese. L'idea è quella di far ottenere "10 secondi di celebrità" con l'immagine o la frase scelti ispirandosi alla nota predizione del mentore della pop art Andy Warhol ("Nel futuro ognuno sarà famoso nel mondo per 15 minuti", disse nel 1968).

Il lancio ufficiale è previsto il 15 aprile: da quel giorno, dalle 6 alle 23, il sistema - che "ha richiesto oltre un anno di ingegnerizzazione" - sarà attivo. Naturalmente questa forma di pubblicità verrà rigorosamente controllata - spiegano i promotori - per evitare qualsiasi abuso e per tenere lontani i leoni da tastiera. L'ideatore è Michele Cascavilla, ex dirigente e poi imprenditore che ha inventato il marchio "Lenzuolissimi" e allestì le camere destinate ai capi di Stato durante il G8 dell'Aquila. Partner del progetto sono la famiglia Peruzzo, erede di una delle più importanti case editrici italiane, e il gruppo romano Vivenda, che si occupa anche di servizi tecnologici, ritenuto un attore strategico per lo sviluppo e la diffusione della rete dei maxi-schermi.

"Selfiestreet è una nuova forma di espressione pubblica, democratica e spettacolare - sottolinea Cascavilla -. Un mix fra social network, street art e comunicazione urbana. E' il primo social italiano che esce dal telefono e conquista le città". "E' una rivoluzione vera - gli fa eco Alessandro Peruzzo -. E' un nuovo modo di comunicare autentico, umano e diretto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA