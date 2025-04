++ 'Picchiava le figlie', si dimette il consigliere indagato ++

Il consigliere comunale di origini indiane Balwinder Singh, eletto in una lista civica di centrodestra a Brescia stamani ha presentato le dimissioni dopo essere stato coinvolto in un'inchiesta per maltrattamenti in famiglia. Lui e la moglie sono sottoposti al divieto di avvicinamento alle figlie e costretti al braccialetto elettronico. Secondo le indagini la coppia con botte e minacce avrebbe impedito alle figlie di crescere all'occidentale come le due ragazze avrebbero voluto. Le giovani sono lontano da casa: una grazie ad un centro anti-violenza ora convive con il fidanzato, l'altra si trova in una comunità dal 26 marzo scorso.





