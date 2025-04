Venti anni fa la morte di Giovanni Paolo II, la notizia dagli archivi ANSA

Vent'anni fa, il 2 aprile 2005, moriva Giovanni Paolo II. Ecco dagli archivi dell'ANSA le prime notizie di quella drammatica notte.

IL PAPA E' MORTO +++ FLASH +++



QA/QA

02-APR-05 21:52 NNNN

+++ PAPA: ACCESE FINESTRE APPARTAMENTO +++

Le finestre dell'appartamento del papa si sono accese.

VN

02-APR-05 19:27 NNNN



ZCZC0361/SXA

U CRO S0A S41 S91 QBXL

PAPA: ACCESE FINESTRE APPARTAMENTO (2)

L' accensione della luce nell' appartamento del papa e' stata accompagnata da applausi e grida di incoraggiamento per il Santo Padre da parte delle migliaia di fedeli che si trovano in piazza San Pietro.

KTF/ARS

+++ PAPA: A GIOVANI, VI HO CERCATO,SIETE VENUTI E VI RINGRAZIO+

''Vi ho cercato, adesso voi siete venuti da me e per questo vi ringrazio''. Queste le parole che, tentando ''a piu' riprese'' e aiutato dai presenti che le decifravano, il Papa ha detto ieri sera riferito ai ragazzi che vegliavano in piazza sotto le sue finestre''.(SEGUE).

CHR

02-APR-05 11:56 NNNN



ZCZC0119/SXA

U CRO S0A S91 QBXB

PAPA: A GIOVANI, VI HO CERCATO, SIETE VENUTI E VI RINGRAZIO (2)

Il portavoce Navarro ha ricostruito le circostanze e il modo in cui il Papa e' riuscito ad esprimere la frase indirizzata ai giovani. ''Nella serata di ieri, probabilmente avendo in mente i ragazzi - ha detto Navarro - e questo probabilmente perche' gli erano state segnalate le persone che erano in piazza, ha detto una frase e dalle sue

parole, pronunciate a piu' riprese, si e' potuto ricostruire: 'vi ho cercato, adesso voi siete venuti da me e per questo vi ringrazio'''.

Sono parole, ha precisato Navarro, ''interrotte varie volte, ma che ha pronunciato''.

CHR

02-APR-05 12:10 NNNN

PAPA: CAMPANE A RINTOCCO IN PIAZZA SAN PIETRO

Dopo un'ora dal decesso del Santo Padre, le campane di san Pietro stanno suonando a rintocco. Sulla piazza, intanto, la preghiera comune e' di nuovo terminata.

KTF

02-APR-05 22:44 NNNN

PAPA: ANGOSCIA E INCREDULITA' IN VIA DELLA CONCILIAZIONE

Angoscia, incredulita' e tristezza tra le migliaia di persone che in questi minuti stanno percorrendo via della Conciliazione per raggiungere piazza San Pietro. Sono in molti coloro i quali non hanno ancora saputo della notizia della morte di Giovanni Paolo II: ma sempre piu' persone si fermano ai capannelli delle decine di postazioni televisive per ascoltare le ultime notizie su Karol Woytjla. La piazza gia' stracolma sta continuando a riempirsi di persone.



VN/ARS

02-APR-05 22:18 NNNN

Riproduzione riservata © Copyright ANSA