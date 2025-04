Universitaria uccisa, fermato il presunto assassino

Ha un nome l'autore dell'omicidio di Sara Campanella, la giovane ventiduenne sgozzata ieri in strada a Messina. Nella notte i carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito il decreto di fermo dell'indagato emesso dalla Procura.

Secondo indiscrezioni non sarebbe, come pensato in un primo momento, l'ex fidanzato ma un collega d'università della vittima.

I particolari sulle indagini saranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà al Palazzo di Giustizia della città dello Stretto alle 11:00.



