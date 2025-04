Ucciso a carnevale in Ogliastra, 'chi sa parli' sulla sabbia

Dopo gli appelli social della madre di Marco Mameli, il ragazzo di Ilbono di 22 anni, ucciso otto giorni fa durante la festa di carnevale a Bari Sardo, in Ogliastra, anche l'artista sassarese Nicola Urru lancia, a suo modo, un richiamo perché chi sa parli e si faccia avanti per trovare il responsabile dell'omicidio. Urru ha, infatti, realizzato sulla spiaggia di Platamona (Sassari) un nuovo altorilievo in sabbia che mostra un uomo a cavallo, che stilizza la vittima, e tre figure che si tappano rispettivamente gli occhi, le orecchie e la bocca, raffigurando il proverbiale "non vedo, non sento, non parlo".

"Oggi per Marco non esiste ancora un colpevole? La cosa che fa più rabbia, e alimenta il perpetuarsi di queste tragedie, non sono il fatto che esistano ancora azioni violente o vittime. No! La cosa più grave è vedere che esistano ancora astanti spettatori. Quelli che vedono, sentono, sanno e non fanno nulla - scrive su Fb l'artista - Uno, cento, mille devoti, vincolati al sacro voto dell'omertà. Oggi non mi rivolgo all'assassino ma a chi può aver visto o sentito. A chi può rompere questo silenzio. Non c'è nulla da vergognarsi nell'aver taciuto sino ad ora. Il silenzio, quello subito, quello patito dalla paura, si può vincere. Quando il silenzio è vigliacco, allora dobbiamo ammettere il fallimento. Dopo settimane senza un nome, è giusto chiedersi se Marco merita tutto questo e se sia morto in una coltre di omertà? L'omertà è un brutto veleno - conclude - ma l'antidoto esiste. C'è ancora tempo per la verità, la dobbiamo a Marco".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA