Studentessa scomparsa a Roma da sei giorni, ricerche

Una studentessa di 22 anni, Ilaria Sula, è scomparsa a Roma sei giorni fa. Non si hanno sue notizie dal 25 marzo scorso quando è uscita dall'abitazione che condivide con alcuni coinquilini e non è più rientrata.

Preoccupati, i genitori di Ilaria hanno presentato denuncia al commissariato di polizia San Lorenzo che ha avviato indagini con il commissariato Sant'Ippolito. E' stata attivata la cabina di regia in prefettura e sono stati attivati tutti gli enti e le associazioni preposti per ricerche. Non si esclude che la ragazza si sia allontanata dopo essersi lasciata con il fidanzato.



