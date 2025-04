Grandinata record in Salento, strade bloccate dal ghiaccio

Proseguono a Martano, in provincia di Lecce, le operazioni per liberare le strade dal ghiaccio dopo la grandinata che ha colpito la zona nella tarda serata di ieri e che, in alcuni punti, ha raggiunto di 30 centimetri di altezza. Il sindaco Fabio Tarantino, che sta coordinando le operazioni, ha detto che si è trattato di una "grandinata a blocchi mai vista". Anche a Gallipoli una grandinata ha causato disagi e un fulmine, che ha colpito l'ospedale, ha creato alcuni problemi alla normale attività del pronto soccorso.

Nella notte forti precipitazioni hanno interessato anche Calimera e Zollino e le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce sono state impegnate in 18 interventi di soccorso, soprattutto di persone rimaste bloccate nei propri veicoli a causa dell'allagamento di strade, ma anche in locali interrati e cantine.



