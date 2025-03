Un morto in un incidente sul lavoro nel Torinese

Un incidente mortale è avvenuto nell'azienda Greenthesis, di Orbassano (To) attiva nel settore chimico, cioè nel trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali. Lo riferisce la Cgil di Torino, spiegando che "la dinamica dell'accaduto non è stata ancora accertata: siamo in attesa che gli inquirenti ne verifichino le cause". "Dalle prime notizie, sembrerebbe che il lavoratore deceduto, da poco eletto rsu per la Filctem Cgil, sia stato schiacciato da un armadio blindato".



