Roghi Ostia, resta in carcere 24enne fermato

La Procura di Roma disporrà una consulenza psichiatrica per il giovane di 24 anni, un senza fissa dimora, fermato per l'accusa di avere appiccato alcuni roghi in stabilimenti balneari a Ostia. Nei suoi confronto il gip ha convalidato il fermo disponendo la misura degli arresti in carcere. Nel corso dell'interrogatorio davanti al giudice, il 24enne ha ribadito di essere lui l'autore degli incendi che hanno provocato danni alle strutture balneari. L'arrestato, rispondendo alle domande del gip, ha affermato di avere appiccato le fiamme a quattro stabilimenti ma il giudice gli contesta complessivamente sette episodi avvenuti nei giorni scorsi. Nei confronti dell'indagato il reato contestato è incendio doloso.



