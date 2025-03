Ritardi per guasto su linea Av, ma la circolazione è in ripresa

Forte rallentamento della circolazione sulla linea Av Roma-Napoli per un guasto tecnico: lo ha fatto reso noto Rete ferroviaria italiana. I treni ad Alta Velocità hanno registrato ritardi e variazioni di percorso, tuttavia in mattinata la circolazione è tornata in graduale ripresa dopo che i tecnici di Rfi sono intervenuti per "ripristinare il pieno funzionamento della linea".

I treni ad Alta Velocità hanno subìto ritardi e variazioni di percorso, con picchi di 90 minuti e qualche cancellazione dalla Stazione Termini.



