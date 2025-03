Processo Askatasuna, 18 condanne ma cade l'associazione

E' terminato con 18 condanne oggi a Torino il maxi processo ai militanti del centro sociale Askatasuna. I giudici hanno però assolto gli imputati dall'accusa di associazione per delinquere "perché il fatto non sussiste". I numerosi compagni e simpatizzanti dei 26 imputati presenti in aula hanno accolto l'assoluzione dall'accusa di associazione per delinquere con un applauso, interrompendo la lettura del dispositivo. Le pene inflitte dai giudici variano dai 4 anni e 9 mesi ai 5 mesi di reclusione per singoli episodi.

La procura aveva chiesto condanne per un totale di 88 anni di carcere.



