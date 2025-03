Domani processo per omicidio di Satnam Singh, Cgil in piazza

"Domani, martedì 1° aprile, a Latina si apre il processo per l'omicidio di Satnam Singh, il bracciante agricolo abbandonato a morire nelle campagne dell'Agro Pontino dopo un gravissimo incidente sul lavoro.

Saremo presenti, insieme alle nostre strutture della Flai Cgil, alle ore 9, in Piazza Bruno Buozzi 1, davanti alla sede del Tribunale di Latina, per chiedere verità e giustizia. Saremo lì per Satnam, per tutte le lavoratrici e i lavoratori sfruttati, per denunciare un sistema d'impresa che, basandosi sullo sfruttamento, continua a calpestare diritti e, troppo spesso, a spezzare vite. Prima dell'inizio dell'udienza, alle ore 9, è previsto un punto stampa con il Segretario Generale della Cgil, Maurizio Landini". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio.



