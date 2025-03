'Comparare anche Dna Stasi e altri che frequentavano casa'

La "comparazione" dei Dna, che saranno eventualmente "estrapolati" con le nuove analisi genetiche del maxi incidente probatorio sul caso Garlasco, sarà effettuata, oltre che con quello di Andrea Sempio, anche col profilo genetico di Alberto Stasi, dei componenti maschili della famiglia di Chiara Poggi e di tutti i "soggetti maschili" che frequentavano all'epoca casa Poggi e che saranno "individuati dal giudice" e con prelievo successivo del Dna. Lo scrive la gip di Pavia nella sua ordinanza.

Cinque i punti indicati dalla gip nella sua ordinanza e su cui verte il maxi incidente probatorio richiesto dalla Procura.

In primo luogo, l'analisi dei profili genetici estrapolati dai "margini ungueali" di Chiara Poggi, così come riportati nei risultati del genetista Francesco De Stefano, che firmò la perizia nel processo d'appello bis, nel quale Stasi fu condannato a 16 anni. In secondo luogo, il perito Giardina, nominato dalla giudice, dovrà verificare la "possibilità o meno" di ritenere "utilizzabile" per un confronto quegli stessi profili genetici ottenuti dalle unghie di Chiara e ciò "allo stato attuale" dell'evoluzione tecnica e scientifica.

In terzo luogo, si procederà con l'estrazione del Dna dai "para-adesivi" delle impronte, da tutti quelli recuperati in queste settimane con le nuove indagini. Quarto punto, poi, l'estrazione del Dna "dai campioni biologici e dai reperti" mai sottoposti ad analisi negli anni o che hanno dato "esito dubbio" o inconcludente. Tra questi tutti quelli emersi nei giorni scorsi e che avevano chiesto i pm, tra cui anche un frammento del tappetino del bagno.

Infine, la comparazione tra i Dna estrapolati nelle varie analisi per verificare la eventuale "corrispondenza" non solo con quello di Sempio, ma anche con quelli di Alberto Stasi, dei componenti di "sesso maschile" della famiglia Poggi e di tutti gli "eventuali soggetti maschili" che frequentavano la villetta di Garlasco all'epoca e che saranno individuati dalla giudice, dopo indicazioni e un contraddittorio tra le parti. Anche Stasi, dunque, potrà nominare i propri consulenti (Lutz Roewer e Ugo Ricci sono quelli che hanno firmato la consulenza che ha dato impulso alle nuove indagini). E la gip potrà, dunque, se necessario, ossia se gli altri Dna non saranno già a disposizione con i prelievi dell'epoca, disporre prelievi su alcune persone ai fini delle comparazioni.

L'udienza per il conferimento dell'incarico al perito, col quesito e il termine, e per le nomine dei consulenti di parte è fissata per il 9 aprile alle ore 11.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA