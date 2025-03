Cocaina per 10 milioni sequestrata nel Cagliaritano, due arresti

Cento panetti di cocaina, dal peso complessivo di 110 chili per un valore di oltre 10 milioni di euro, e quasi 30mila euro in contanti, sono stati sequestrati dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari a Sestu, nella città metropolitana di Cagliari. In manette sono finiti due uomini responsabili di traffico di droga, un 51enne di Iglesias e un 38enne polacco.

L'operazione è scattata sabato. I militari delle Fiamme gialle hanno notato che l'autista di un autoarticolato con targa polacca che consegnava a un'automobilista appena arrivato nella cittadina alle porte del capoluogo a bordo di una utilitaria, 4 borse molto voluminose. I due sono stati subito bloccati e sia il mezzo pesante che l'auto sono stati perquisiti. Così sono state recuperate le borse con la droga e il denaro contante.

I due sono stati arrestati e adesso si trovano in carcere a Uta. Sono in corso le indagini per risalire sia ai fornitori che ai destinatari del carico di cocaina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA