Arriva 'Complimenti per la trasmissione', il libro di Specchia

Sarà presentato giovedì 3 aprile a Roma il libro 'Complimenti per la trasmissione. Un impavido telebestiario della tv italiana', di Francesco Specchia, giornalista, scrittore e autore tv. L'evento, organizzato da Confedilizia, si svolgerà alle 18.30 a palazzo Bernini, dove Specchia dialogherà con Nuncia De Girolamo affrontando i temi della sua ultima fatica letteraria. "La tv italiana è uno zoo, gli spettatori ne gustano, da dietro le sbarre, la poesia e la ferocia. Complimenti per la trasmissione, saggio e bestiario insieme, è una sorta di geografia dell'Italia televisiva degli ultimi vent'anni, un racconto dei monstra, dei 'prodigi' in senso latino, delle personalità 'mostruose', che, nel bene e nel male, affollano la televisione (fenomeni YouTube compresi)", sostiene Vincenzo Mollica, che ha curato la prefazione del libro, edito da 'Baldini+Castoldi'.



